Mimar Sinan vefatının 433’üncü yılında anıldı

Osmanlı İmparatorluğu'nun muhteşem dönemine eserleriyle damga vurarak 50 yıl boyunca 'mimarbaşı' olarak görev yapan Mimar Sinan, vefatının 433'üncü yıldönümünde anıldı.Kanuni Sultan Süleyman, II. Selim ve III. Murad dönemlerinde birçok önemli esere imza atan Mimar Sinan için 'Kalfalık eserim' dediği Süleymaniye Camii yanında bulunan kabri başında anma töreni düzenlendi.Cuma namazı kılındıktan sonra düzenlenen anma etkinliğine İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan ve vatandaşlar katıldı. İstanbul İl Müftüsü M. Emin Maşalı, Mimar Sinan'ın kabri başında dua etti.Yenilenen yüzüyle yeniden açılan tarihi Atlas Sineması'nda ilk gala da Mimar Sinan'ın hayatını anlatan "Mimarların Piri Sinan" belgeseliyle gerçekleşti. Galaya TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile Kültür ve Turizm Bakanı Nuri Ersoy da katıldı.