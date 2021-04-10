Son dakika: Pınar Gültekin cinayetiyle ilgili flaş gelişme! Ailenin avukatından çarpıcı açıklamalar

"BU İDDİA DA GERÇEK DIŞI"

Dosyada, telefonlarda, maillerde herhangi bir video yok, ilişki yok. Disiplin soruşturmasında üniversite hocaları dahil bütün herkes dinlendi ve bu iddianın gerçek dışı olduğu ortaya çıktı.

Bu yol da tutmayınca duruşmada 3. kere "Haksız Tahrik" savunması değiştirildi. Ceza Muhakemeleri Kanunu 201. Maddesine göre çapraz sorgu yapılırken kendisine sorduğumuz sorulara cevaben; "Çantasından bıçak çıkardı ve beni bıçakladı, bu durumun üzerine kendimi kaybederek hiddetlendim ve öldürdüm" şeklinde kurgu haksız tahrik savunması yaptı ama nafile…