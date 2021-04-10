Şehit askere veda

Siirt Havalimanı'nda düzenlenen törende, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Erkan Erdem'in (28) Türk bayrağına sarılı tabutu, katafalka konuldu.
Törende saygı duruşunda bulunuldu, şehidin öz geçmişi okundu.
Şehidin eşi Arzu Erdem, gözyaşları içerisinde "Şehit olacağı içime doğmuştu." dedi.
Vali Osman Hacıbektaşoğlu ve yetkililer, şehidin ailesini teskin etti.
İl Müftüsü Vehap Kapıcıoğlu'nun okuduğu duanın ardından şehidin cenazesi memleketi Niğde'ye uğurlanmak üzere dualarla askeri uçağa taşındı.
Törene, şehidin yakınları, Siirt Cumhuriyet Başsavcısı Muhammed Yasin Başbay, Siirt 3. Komando Tugay Komutan Vekili Piyade Albay Gaffar Gören, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Uğur Ertekin, İl Emniyet Müdürü Saruhan Kızılay ve vatandaşlar katıldı.
İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen "Eren-6 Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Celal Özcan Operasyonu" kapsamında, dün Eruh ilçesi kırsalında teröristlerle sağlanan sıcak temasta Jandarma Uzman Çavuş Erdem ağır yaralanmış, helikopterle kaldırıldığı Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesinde müdahaleye rağmen şehit olmuştu.