Şehit polisler için hatıra ormanı oluşturuldu

Türk Polis Teşkilatının 176'ncı kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Trabzon'da, Trabzon Büyükşehir Belediyesi ve İl Emniyet Müdürlüğü tarafından şehit polisler anısına hatıra ormanı oluşturuldu.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi ve Trabzon İl Emniyet Müdürlüğünin ortak çalışması ile Trabzon doğumlu olan veya Trabzon'da görev yaparken şehit düşen 55 polis adına Ortahisar ilçesi Toklu sahilinde hatıra ormanı oluşturuldu. Türk Polis Teşkilatının 176'ncı kuruluş yıl dönümü nedeniyle 1300 metrekare alanda dikilen 55 adet çam ağacının her birinde şehit polislerin isimleri yer alıyor. Şehit polislerin anısını yaşatacak hatıra ormanı oluşturma etkinliğine, Büyükşehir Belediyesi ve İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri ile şehit aileleri katıldı.

Şehit aileleri, oluşturulan hatıra ormanında şehit polislerin adlarının yaşatılmasından memnuniyet duyduklarını belirterek, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu başta olmak üzere, İl Emniyet Müdürlüğü yetkililerine ve emeği geçen herkese teşekkür ettiler