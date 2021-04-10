Siirt’te çatışma: 1 asker şehit

Siirt'te teröristler ile güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada 1 asker şehit oldu. Siirt Valiliği'nden yapılan açıklamada, Eruh ilçesinde teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için geniş kapsamlı operasyon başlatıldığı belirtildi. Açıklamada, "9 Nisan 2021 günü saat 14.30 sıralarında Eruh ilçe kırsalında icra edilen 'Eren-6 Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Celal Özcan' operasyonunda bölücü terör örgütü mensuplarıyla sıcak temas sağlandı. Çıkan çatışma esnasında Siirt İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli Uzman Çavuş Erkan Erdem (28) şehit olmuştur. Operasyonlara kararlılıkla devam edilmektedir" denildi.