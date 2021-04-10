‘Siz yaralanınca çok üzülüyorum’

'Yayalar Kırmızı Çizgimizdir' projesiyle ilgili Mersin merkez Akdeniz ilçesinde uygulama yapan polisin yanına gelen bir kadın, 9 yaşındaki oğlunun Polis Haftası dolayısıyla yazdığı mektubu ekiplere verdi. Mektubu açan polisler, "Polis ağabeylerim, biz zarar görmeyelim diye soğukta nöbet tutuyorsunuz, bazen aç kalıyorsunuz. Sizi çok seviyorum ve üzülüyorum çünkü yaralanıyorsunuz. Sevgilerimle. İyiler kazanır. Siz olmazsanız, biz ne yapardık" yazısıyla karşılaşınca duygulandı. Annenin polise mektubu vermesi bölgede bulunan KGYS kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.