Son dakika:

İçişleri Bakanlığı 7-8 Nisan tarihlerinde Şırnak'ın Bestler-Dereler ve Domuz Dağı bölgesinde 10 teröristin öldürüldüğünü bildirdi. Öldürülen teröristler arasında İçişleri Bakanlığı arananlar listesinde Kırmızı kategoride yer alan sözde Botan saha sorumlusu Özgür Gabar kod adlı Fırat Şişman olduğu da bildirildi.

"GİRİLMEZ DEDİKLERİ HER EYERE GİRDİK"

A Haber Yurt Haberler Müdürü Kerim Ulak operasyonun gerçekleştiği 2 bin metre yükseklikteki Namaz Dağı'na gitti.

Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığı'nın operasyonunu A Haber canlı yayınında görüntüleyen Kerim Ulak son bilgileri de aktardı.

Yayında operasyonu yöneten Binbaşı Seyfullah Aydın, telsizden aldığı bilgilere göre atış talimatları verdi. Atışlar sırasında bölgede terörist unsurların hareketleri de gözcüler tarafından tespit edildi.

Yine operasyonda yer alan komutanlardan Yüzbaşı Sezai Şahin, "Girilmez dedikleri her yere girdik" dedi, askerin motivasyonu ve imkanının yüksek olduğunu aktardı.

İşte çatışma bölgesinden sıcak görüntüler...

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