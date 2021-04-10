Son dakika: Başkan Erdoğan Sarıyer'de minibüsçülerin derdini dinledi



Bir diğer minibüsçü İbrahim Gülsoy, "Biz sözünü bekliyoruz, yapacak bir şeyimiz kalmadı. Arabaları satacak duruma geldik. Nasıl kurtulacağız bilmiyoruz. Çare arıyoruz. Cumhurbaşkanımız ilgileneceğini söyledi. İnşallah ilgilenir. İlgilenmezse minibüs piyasasını kaldıracaklar. İETT ile rekabet yapamıyoruz, yaptırmıyorlar diye konuştuk. Cumhurbaşkanımız bizimle ilgileneceğini söyledi.

SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul Sarıyer'de minibüs durağına ziyaret

Kendisi not aldı sağ olsun" diye konuştu. Muhsin Acar ise, "Taksi dönüşümünde yardımcı olacağını, ilgileneceğini söyledi. Bu şekilde sözler aldık." şeklinde konuştu.