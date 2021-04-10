SON DAKİKA: FETÖ'nün 'Ankara bölge sorumlusu' her şeyi itiraf etti! Türkiye'yi 5 bölgeye ayırmışlar

Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan Ş.Y ifadesine şöyle devam etti:

"Türkiye bölge sorumluları olarak 2014 yılının Ağustos ayı içerisinde İstanbul Pendik'de bulunan Anafen okulunda toplantı gerçekleştirdik. Bu toplantıya bölge imamları haricinde, sorumlular ve sekreterya olarak görev yapan Barbaros Kocatürk de (FETÖ Türkiye İmamı) katılırdı. Sekreteryanın görevi toplantıyı yönetmek gündemi belirlemektir. Sekreterya olmadığı zamanda kendi aramızdan biri sekreteryalık yapardı, 5 bölge imamı icracı olarak bilinirlerdi, yani toplantılarda gündem ile verilen kararları işleyişini, nasıl yapılacağı konusunda görüş bildiriliyordu, örnek vermek gerekirse toplantıda bize sekreterya tarafından gazete aboneliği 500 bin kişi olsun şeklinde gündeme alınıyordu, biz de üye sayısının nasıl artırılması gerektiği yönünde görüş bildiriyorduk, toplantılarda bizim karar alma gibi bir durumumuz söz konusu değildir. Sekreterya tarafından daha önceden alınan talimat ile gündem ve karar belirleniyordu, toplantıda görüşülen konular sekreterya tarafından örgütün üst yönetimine iletiliyordu. Toplantılara genelde 6 ayda bir katılan 'irşatçılar' da yer almaktaydı, toplantıya katılış amaçları toplantıyı takip ve motivasyon amaçlı olurdu, genelde örgüte ilk katılan kişiler olduğundan yaşlıydılar. Bu toplantılardan birine yurt dışı okullarından sorumlu olan aynı zamanda Türkçe Olimpiyat Organizasyonunu yapan ve Çin ülkesi sorumlusu olarak bildiğim Ali Ursavaş ( ( FETÖ çatı davasının firari sanığı) da katılıp yurt dışı okullarında meydana gelen olaylar ile ilgili bilgilendirme yapmaktaydı."

ÖRGÜT ELEBAŞININ SOHBETİNE KATILMIŞ

Ş.Y, 2012-2013 yıllarında İ.Ş adlı kişiyle birlikte Amerika'daki Fatih Koleji ve yine New York'da bulunan bir Amerikan resmi okuluna gittiklerini anımsatarak, "Bu gidiş amacım hem okulu yerinde teftiş etmek hem de imkan olursa Fetullah Gülen'i ziyaret etmekti ancak bir aksilik sebebi ile Fetullah Gülen ile görüşemedik. Daha sonra tam tarihini hatırlamamakla birlikte 17/25 Aralık öncesi döneme denk gelen zaman diliminde Fatih Koleji yönetim kurulu üyeleriyle Amerika'ya yapmış olduğum ziyarette Fetullah Gülen ile görüştük. Gülen'e Bahçelievler'de yeni yapılan okul ile ilgili sunum yaptık, ardından salonda herkesin katılmış olduğu sohbete katıldık, sohbeti Fetullah Gülen verdi. Brezilya Ülkesinde bulunan okul alımı ile ilgili tam hatırlamamakla birlikte 2011-2012 yıllarında seyahatim oldu." ifadelerini kullandı.

İtirafçı Ş.Y. ifadesinin devamında örgüt içi mesajlaşma uygulaması olan Bylock'a dair bilgiler vererek, "Bylock mesajlarında yer alan 'BLG' isimli grup İç Anadolu Bölgesi ile ilgili olan şahıslardan, 'YK' resmiyette örgüte ait bir kurumda görev alan kişilerden, 'YRD' bölge imamlarının yardımcılarından, 'B' grubu Büyük Bölgecilerden, 'ab' abilerden oluşmaktaydı. 'HD' isimli Bylock grubun açılımı "HADİM" olarak kastedilmiştir. Hadimin anlamı örgüte hizmet eden anlamında kullanılmaktaydı, aynı zamanda belli bir bölgenin veya yerin 'hizmetkarı' olarak yer almaktadır. 'T' grubu tam hatırlamamakla birlikte Türkiye'de Üniter sorumlularını kastettiğini hatırlamaktayım. 'Talebe A' grubu Talebe Abilerinden oluşmaktaydı. 'DNT' denetçilerden oluşan guruptur, bölgecilerin altında yer alan kişilerden oluştuğunu düşünmekteyim." dedi.

"17/25 ARALIK SONRASI ÖRGÜT İÇERİSİNDE SERZENİŞLER BAŞLADI"

Örgüt içerisinde Mollalar gurubu olarak adlandırılan doğrudan örgütün elebaşı Fetullah Gülen'den ders alanlardan oluşan aynı zamanda ilahiyatçı olan kişiler olduğunu bildiren Ş.Y., "Bu şahıslar ilahiyatçı olmaları sebebi örgüte yeni katılan öğrenciler ile ilgilenirlerdi, aynı zamanda çağrıldıkları yerde konferans şeklinde sohbet adı altında toplantı yapmaktaydılar. 17/25 Aralık sonrası örgüt içerisinde serzenişler başladı. Genel olarak örgüt yöneticileri 'Allah büyük bir sınav' şeklinde örgüt üyelerini sakinleştirmeye çalışıyorlardı. 2014 yılında bölge sorumlusu iken beni bir sohbete çağırdılar, sohbete Çankaya ilçesinde esnafların geleceğini söylediler, ben de yaklaşık 35-40 kişilik gruba himmetin önemini anlattım." diye konuştu.

Ş.Y, ilk alınan ifadesinde, kendisine sorulan ve teşhis etmesi istenen bazı kişileri tanımadığını söylerken, bazı kişiler ve olaylara ilişkin ise hatırlamadığı yönünde cevaplar verdi. Ancak daha sonra ek ifadesi alınan şüpheli Ş.Y. ise bu sefer hatırlamadığını söylediği olaylar ve şahıslar hakkında detaylı anlatımlarda bulunması dikkati çekti. Ayrıca şüphelinin ekli ifadelerinde örgütün yapısı hakkında dilekçe yazıp şema çıkardığı da belirtildi.

"ETKİN PİŞMANLIK MAHKEMEDE TARTIŞILSIN"

İtirafçı Ş.Y. hakkında iddianame tanzim eden savcılık, "Şüphelinin örgüt içerisinde zamanla yükselerek örgütün hiyerarşik yapısı içerisinde örgütün amacına uygun biçimde işleyişini sağlayan, İç Anadolu bölgesinde bulunan örgütün sorumlularına görev veren ve genel stratejiyi belirleyen bir konumda olduğu, örgütün Türkiye'yi 5 bölgeye ayırdığı değerlendirildiğinde, şüphelinin bölge sorumluluğu statüsünün örgüt içerisinde 'Ülke İmamı' olarak değerlendirilmesi gerektiği, bu hali ile şüphelinin FETÖ/PDY silahlı terör örgütü yöneticiliği suçunu işlediği anlaşılmıştır." değerlendirmesinde bulundu.

Savcılığın hazırladığı iddianamede, hakkında kamu davası açıldıktan sonra savcılığa başvuran şüphelinin etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanma talebinin mahkemede tartışılması gerektiği kaydedilerek, "Şüphelinin Bylock Değerlendirme ve Tespit Tutanağının tespit edilmesi üzerine sadece arkadaş listesinde ekli bulunan bir kısım şahısların isimlerini beyan etmesi, bir kısım şahıslar ve ID kullanıcıları ile yazışması olmasına rağmen bunları tanımadığını söylemesi, bu şahısların konumları ve faaliyetleri hakkında beyanda bulunmaması, hakkında etkin pişmanlık kapsamında beyanda bulunan bir kısım anlatımları kabul etmemesi ve kimi örgüt üyelerinin isimlerini veya bulunduğu görevleri ile ilgili eylemlerini gizlemesi, ayrıca kendi eylemleri hakkında elde edilen mevcut deliller haricinde bilgi vermemesi hususları birlikte değerlendirildiğinde, şüphelinin örgüt faaliyetleri çerçevesinde işlenen suçlarla ilgili yaptığı görevler dikkate alındığında konumu ile uyumlu, samimi, yeterli ve faydalı bilgi vermediği, bundan dolayı etkin pişmanlık gösterdiğinden söz edilemeyeceği ve hakkında etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanma imkanı bulunmadığı." ifadelerine yer verildi.

İtirafçı Ş.Y. hakkında "örgüt yöneticiliği" suçundan 15 yıldan 22,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, şüphelinin yargılandığı İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki dava dosyasıyla birleştirilmesi talebiyle ilgili mahkemeye gönderildi.