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Haberler Gündem Haberleri Son dakika: MSB'den flaş açıklama: Sınırdaki tünelin içinde 24 kişi yakalandı...
Giriş Tarihi: 10.4.2021 12:03 Son Güncelleme: 10.4.2021 12:17

: MSB'den flaş açıklama: Sınırdaki tünelin içinde 24 kişi yakalandı...

Son dakika: MSB'den flaş açıklama: Sınırdaki tünelin içinde 24 kişi yakalandı...

haberine göre; 'nin sınırında 100 metrelik tünel tespit edildi. Teröristlerin ve mültecilerin geçişinde kullanılabileceği tespit edilen tünel tarafından imha edildi. Tünelin içinde 24 kişinin yakalandığı da bildirildi. İşte 'nın son dakika açıklaması ve o görüntüler...

Milli Savunma Bakanlığı, Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Bükülmez (Şehit Er Hüseyin Koroç) Hudut Karakolunda görev yapan Hudut Kartalları'nın arama-tarama faaliyeti sırasında yaklaşık 100 metre uzunluğunda tünel tespit ettiğini, ülkemize sızmaya çalışan 24 kişilik mülteci grubun yakalandığını bildirdi.

"100 METRELİK TÜNEL TESPİT EDİLDİ"

Milli Savunma Bakanlığı'nın konuya ilişkin açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

Sınırlarımızda kahramanca ve fedakârca görev yapan Hudut Kartallarımız, ülkemize yönelik yaşa dışı geçiş veya sızma girişimlerini önlemeye devam ediyor. Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Bükülmez (Şehit Er Hüseyin Koroç) Hudut Karakolunda görev yapan Kahraman Hudut Kartallarımız bölgede icra ettikleri arama-tarama faaliyeti sırasında yaklaşık 100 metre uzunluğunda tünel tespit etti.

MSB'den son dakika flaş duyuru '100 metrelik tünelin içinde yakalandılar'

TÜNELDE 24 KİŞİ YAKALANDI

Mehmetçiklerimizin dikkati sayesinde tespit edilen tünelde ülkemize sızmaya çalışan 24 kişilik mülteci grup da yakalandı. Bölgede yapılan detaylı incelemelerde tünelin bir ucunun Suriye'deki Atme çadır kentindeki bir eve çıktığı belirlendi. Yasa dışı geçişlerin yanı sıra terörist sızmalarında da kullanılabileceği değerlendirilen tünel kullanılamaz hâle getirildi.

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Son dakika: MSB'den flaş açıklama: Sınırdaki tünelin içinde 24 kişi yakalandı...
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