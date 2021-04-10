Şanlıurfa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 101.yıl dönümü etkinliklerinde SOLO TÜRK gösteri yaptı

11 Nisan Şanlıurfa'nın Düşman İşgalinden Kurtuluşu'nun 101. Yıldönümü düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.

Kutlamalarında Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın akrobasi ekibi Türk Yıldızları, Şanlıurfa'da gösteri yaptı Gösteri vatandaşlar tarafından. ilgi ile izlendi Etkinlikler kapsamında Solo Türk Yıldızları, Şanlıurfa'da muhteşem gösteri yaptı. Gösteri Akçakale yolundaki eski havaalanında yapıldı yapılan Solo Türk Yıldızları gösterisi nefes kesti