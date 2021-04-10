Türkiye Uzay Ajansı'ndan merak uyandıran paylaşım: Sizce bu ne olabilir?

Uzay liginde boy göstermeye hazırlanan Türkiye, çalışmalarına aralıksız devam ederken, Türkiye Uzay Ajansı'ndan heyecanlandıran bir paylaşım geldi.
"SİZCE BU NE OLABİLİR?"
Türkiye Uzay Ajansı'nın Twitter hesabından yapılan bir paylaşım sosyal medya kullanıcılarında merak uyandırdı. Kısa sürede sosyal medyada da gündem olan paylaşımda kullanıcılara "Sizce bu ne olabilir?" sorusu yöneltildi.
Söz konusu fotoğraf sosyal medya kullanıcıları tarafından yoğun ilgi gördü.
BAKAN VARANK'TAN ESPRİLİ PAYLAŞIM
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da Türkiye Uzay Ajansı'nın soayl medya hesabından yapılan paylaşıma esprili bir şekilde yanıt verdi. Bakan Varank paylaşımında, "Yine yangınlar yine ben..." ifadelerini kullandı.
CUMHURİYET'İN 100. YILINDA AY'A İLK TEMAS
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin Milli Uzay Programı'na ilişkin yol haritasını açıklamıştı. Cumhuriyet'in 100'üncü yılında, 2023'te Ay ile ilk temasın sağlanmasının hedeflendiğini açıklayan Erdoğan, 10'uncu ve son hedef olarak da bir Türk vatandaşının uzaya gönderileceğini duyurmuştu.
Başkan Erdoğan, şu ifadeleri kullanmıştı:
Milli Uzay Programı'ndaki birincil ve en önemli hedefimiz Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında Ay'a ilk teması gerçekleştirmek.
Milli Uzay Programı'ndaki ikinci hedefimiz, yeni nesil uydu geliştirme alanında dünya ile rekabet edebilecek ticari marka ortaya çıkarmak.
Milli Uzay Programı'ndaki üçüncü hedefimiz, Türkiye'ye ait bölgesel konumlama ve zamanlama sistemi geliştirmek.
Dördüncü hedefimiz, uzaya erişimi sağlamak ve bir uzay limanı işletmesi kurmak.
Beşinci hedefimiz 'uzay havası ya da meteorolojisi olarak tabir edilen alana yatırım yaparak, uzaydaki yetkinliğimizi artırmak.
Altıncı hedefimiz; Türkiye'yi astronomik gözlemler ve uzay nesnelerinin yerden takibi konularında daha ileri bir seviyeye ulaştırmak.
Yedinci hedefimiz ülkemizde uzay sanayii ekonomi sistemini daha da geliştirmek.
Uzay programımızdaki sekizinci hedef, bir uzay teknolojisi geliştirme bölgesi kurmak.
Dokuzuncu hedefimiz uzay alanında etkin ve yetkin insan kaynağımızı geliştirmek.
Uzay Programı'ndaki onuncu ve son hedefimiz bir Türk vatandaşını uzaya göndermek.