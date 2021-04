Vali Yerlikaya Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 176'ncı yıl dönümünü kutladı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya 10 Nisan Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 176'ncı yıl dönümü nedeniyle bir kutlama mesajı yayımladı. Mesajında 'Kıymetli İstanbullular,10 Nisan 1845'ten bugüne vatanın dört bir yanında büyük bir fedakârlıkla çalışan; varlığıyla hepimize güç ve güven veren Türk Polis Teşkilatının 176. kuruluş yıl dönümünü büyük bir onurla kutluyoruz' diyen Vali Yerlikaya emniyet teşkilatının İki asra yaklaşan köklü geçmişiyle suça karşı amansız bir mücadele sergileyen, bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti'nin temel kurumlarından biri olarak milletimizin bölünmez bütünlüğü ile birlik ve beraberliğinin sarsılmaz teminatı olduğuna değindi.

Vali Ali Yerlikaya sözlerinin devamında şu ifadelere yer verdi: "Polis Teşkilatımızın kahramanları; asli görevleri olan huzur ve asayişin, can ve mal emniyetinin korunması görevlerinin yanında küresel salgınla mücadele ettiğimiz son bir yılda devletimizce alınan önlemlerin uygulanması için büyük bir fedakârlık ve özveriyle görev yapmaktadırlar.



Üzerindeki tüm vazife ve sorumlulukları hakkıyla yerine getiren polisimizin üstün hizmet şuuruyla verdiği hizmetler, kadirşinas milletimizin engin gönlünde emsalsiz bir yer edinmiştir.



Kanunların verdiği görev ve yetkiyi kullanırken iyi günde kötü günde her zaman vatandaşımızın yanında yer alan polisimiz, milletimizin dualarıyla kahramanlık dolu hizmetlerine yenilerini eklemektedirler.



16 milyona yaklaşan nüfusuyla dünyanın önde gelen metropollerinden biri olan İstanbul'un güvenliği, huzuru, can ve mal emniyetinin korunması, yasa dışı her türlü olayın önlenmesi için 3.506'sı kadın, 43.985'i erkek olmak üzere 47.491polis ve bekçi arkadaşımız 7/24 görev yapıyor.

İstanbul Emniyet Müdürlüğümüzün sorumluluk bölgesindeki 797 mahallemizde nüfusumuzun yüzde 99'u yaşıyor ve bu coğrafi alan, ilimizin yüzde 37'sini oluşturuyor.



İlimizin hayatın her alanda daha güvenli ve daha yaşanabilir bir şehir olması için üstün hizmet şuuruyla görev yapan bütün amirlerimize, polis ve bekçilerimize yürekten teşekkür ediyorum.



Vatanı, milleti ve bayrağı uğrunda fedayı can eyleyen aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, onur timsali gazilerimize sağlık ve afiyet diliyor; teşkilatımızın bütün mensuplarını sevgi ve saygıyla selamlıyorum.



Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 176. yıl dönümü kutlu olsun!"