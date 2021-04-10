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Giriş Tarihi: 10.4.2021 16:01

Yapımı tamamlandı, Bakan Soylu tebrik etti

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Yapımı tamamlandı, Bakan Soylu tebrik etti

İçişleri Bakanı sosyal medya hesabından ’nın merkez Çukurova ilçesinde yapımı tamamlanan “Çukurova Hükümet Konağı”nın “Adana’ya hayırlı olsun” paylaşımında bulundu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medya hesabından Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde yapımı tamamlanan "Çukurova Hükümet Konağı"nın "Adana'ya hayırlı olsun" paylaşımında bulundu.

Yapımına geçtiğimiz yıl 100. Yıl Mahallesi'nde başlanan ve 1 yıl sürmeden kısa sürede tamamlanan Çukurova Hükümet Konağı ile ilgili Bakan Süleyman Soylu "Adana Çukurova'ya yeni Hükümet Konağımız yakıştı mı çok yakıştı. Adana'ya ve hemşehrilerimize hayırlı, uğurlu olsun" dedi.

Bakan Soylu'nun paylaşımına AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Adana Milletvekilleri ve AK Parti Adana İl yöneticilerinden destek geldi.

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Yapımı tamamlandı, Bakan Soylu tebrik etti
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