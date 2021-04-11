Bakan Gül’ün acı günü

Ankara Şehir Hastanesi'nde hayatını kaybeden Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün annesi Saliha Gül, Gaziantep Bahaeddin Nakıpoğlu Camisi'nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze namazına Bakan Gül'ün yanı sıra, baba Cemil Gül ile birlikte Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Valisi Davut Gül'ün yanı sıra çok sayıda isim katıldı. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın kıldırdığı cenaze namazı sonrası anne Gül, Asri Mezarlık içerisindeki aile mezarlığına defnedildi. Gül ailesi, koronavirüs salgını nedeniyle taziye kabul etmedi. Başkan Erdoğan Twitter hesabından mesaj paylaşarak "Adalet Bakanımız Abdulhamit Gül kardeşimin muhterem validesi Saliha Gül hanımefendinin vefatından büyük bir üzüntü duydum. Merhumeye Cenab-ı Allah'tan rahmet, Abdulhamit Bey'e ve ailesine başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun" dedi.