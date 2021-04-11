Başkan Erdoğan müjdeyi vermişti! Üreticiden alınan patates ve soğanlar ücretsiz dağıtılmaya başlandı

Niğde ve Nevşehir'den patates yüklenen 10 TIR'dan 4'ü İstanbul'la geldi. Geriye kalan 6 TIR'ın ise gün içerisinde gelmesi bekleniyor. Gelen patatesler ilk olarak Adalar, Ataşehir, Kartal, Maltepe, Pendik, Sancaktepe, Sultanbeyli, Şile, Tuzla ve Ümraniye'ye dağıtılmaya başlandı. 164 bin haneye yardım yapılacağını belirten İstanbul Vali Yardımcısı Özlem Bozkurt Gevrek, "Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızca İstanbulumuzda belirlenen 164 bin haneye yardım yapılması planladı. İstanbul Valiliğimizin koordinasyonuyla, 39 İlçe Kaymakamlığımızın Sosyal Yardımlaşma ve Danışma Vakıfları, bu yardımların ulaştırılacağı ihtiyaç sahibi ailelerimizi belirledi. İlimize gelen araçları Tuzla ilçemizde karşıladık" dedi.

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