Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'dan Umman Sultanı Heysem Bin Tarık'ın eşine mektup
Giriş Tarihi: 11.4.2021 23:50

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi 'dan Umman Sultanı Heysem Bin Tarık'ın eşine mektup

AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'dan Umman Sultanı Heysem Bin Tarık'ın eşine mektup

Türkiye'nin Muskat Büyükelçisi Ayşe Sözen Usluer, Cumhurbaşkanı 'ın eşi 'ın mektubunu, Umman Sultanı Heysem bin Tarık bin Teymur Al Said'in eşi 'ye takdim etti.

Büyükelçi Usluer, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Bugün Saygıdeğer Hanımefendimiz Emine Erdoğan'ın mektubunu Umman Sultanının refikaları Sayyida Ahad Bint Abdullah bin Hamad Al Busaidi'ye takdim etmekten, bu vesileyle kendileri ile seçkin bir buluşma gerçekleştirmekten büyük onur duydum." ifadelerini kullandı.

Mektubun takdim edildiği görüşmede, iki ülke arasındaki köklü kardeşlik ilişkileri temelinde eğitim ve kültür başta olmak üzere iş birliği konuları görüşüldü.

Söz konusu mektup, Umman basınında geniş şekilde yer aldı.

Kısaca şirketinizden bahseder misiniz?
Kısaca şirketinizden bahseder misiniz?
ARKADAŞINA GÖNDER
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'dan Umman Sultanı Heysem Bin Tarık'ın eşine mektup
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA