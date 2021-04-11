Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Milli Uzay Programı paylaşımı
Giriş Tarihi: 11.4.2021 17:18

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan paylaşımı

AA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Milli Uzay Programı paylaşımı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı , Türkiye'nin, Cumhuriyet'in 100. yılında Ay'a ilk teması gerçekleştirme yolunda emin adımlarla ilerlediğini belirterek, "Güçlü Türkiye, her alanda olduğu gibi uzay çalışmalarında da var." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sosyal medya hesabında, Anadolu Ajansı'nın "Ay'a Sert İniş görevinde kullanılması planlanan hibrit roket motorunun testi başarıyla sonuçlandı" başlıklı haberine yer vererek, şunları kaydetti:

"Milli Uzay Programımızın ilk hedefi olan 'Cumhuriyetin 100. yılında Ay'a ilk temas'ı gerçekleştirme yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. Güçlü Türkiye, her alanda olduğu gibi uzay çalışmalarında da var. Türk mühendislerinin bu görevi başaracaklarına olan inancım tamdır."

Türkiye'nin milli uzay programı için önemli hamle: Tarihi atış başarıyla gerçekleşti

Kısaca şirketinizden bahseder misiniz?
Kısaca şirketinizden bahseder misiniz?
ARKADAŞINA GÖNDER
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Milli Uzay Programı paylaşımı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA