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Giriş Tarihi: 11.4.2021 21:51

Dışişleri Bakanlığı'ndan 'ya taziye mesajı

AA
Dışişleri Bakanlığı'ndan Endonezya'ya taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığı, ’nın Doğu Cava eyaletinde meydana gelen nedeniyle taziye mesajı yayımladı

Dışişleri Bakanlığı, Endonezya'da meydana gelen deprem nedeniyle taziye mesajı yayımladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Endonezya'nın Doğu Cava eyaletindeki Malang kenti yakınlarında meydana gelen depremde en az 8 kişinin hayatını kaybetmesinin, çok sayıda kişinin yaralanmasının ve depremin hasara yol açtığının derin üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.

Açıklamada, "Yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet diliyor, yakınları ile kardeş Endonezya halkına ve hükümetine içten taziyelerimizi sunuyor, yaralılara acil şifa dileklerimizi iletiyoruz." ifadesine yer verildi.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), 6 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün Gongdanglegi Kulon'un 44 kilometre güneybatısı olduğunu duyurmuştu.

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Dışişleri Bakanlığı'ndan Endonezya'ya taziye mesajı
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