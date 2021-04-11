Son dakika haberi: Kapanma konuşulurken kritik açıklama: Kovid-19 artışı bu hastalıkları patlattı

'TAM KAPANMA OLMAZSA VAKALARDA OYNAMALAR YAŞANACAK'

Son günlerde artan koronavirüs vakalarını değerlendiren Prof. Dr. Alper Şener, "Tam kapanma olmazsa bu vakalardaki minik oynamalar yaşanabilir. Bir gün 50 binlerde, bir gün 54 binlerde ya da daha yüksek sıçramalar, 60 binler gibi rakamlara ulaşılacaktır. Bu süreç içinde ölümler, hastaneye yatış oranları artacak.