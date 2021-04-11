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Giriş Tarihi: 11.4.2021

teröristlerden temizlendi

Ercan TOPAÇ Ercan TOPAÇ
Tunceli teröristlerden temizlendi
Terör örgütü PKK'yı tamamen ülke gündeminden çıkarmak, bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek, kullanılan sığınak ve barınakları imha etmek amacıyla İçişleri Bakanlığı tarafından Tunceli'de 11 Ocak'ta başlatılan Eren-7 Mercan-Munzur operasyonları devam ediyor. Tunceli İl Jandarma Komutanlığında görevli Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH) ile Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan bin 62 personel 59 operasyonel tim halinde görev alıyor. İHA, SİHA ve helikopterlerin desteğiyle süren operasyonlarda timler, ormanlık alanlar ile 2 bin rakımlı dağlık alanlarda aralıksız faaliyetlerini düzenli olarak sürdürmeye devam ediyor.
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Tunceli teröristlerden temizlendi
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