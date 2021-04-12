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Giriş Tarihi: 13.4.2021 00:57 Son Güncelleme: 13.4.2021 00:59

Son dakika haberi: 5 'lı terörist teslim oldu

DHA
Son dakika haberi: 5 PKK'lı terörist teslim oldu

Son dakika haberi... , /KCK'dan kaçan 5 örgüt mensubunun, güvenlik güçlerine teslim olduğunu duyurdu

İçişleri Bakanlığı, ikna çalışması sonucu PKK/KCK'dan kaçan 5 örgüt mensubunun, güvenlik güçlerine teslim olduğunu duyurdu

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK/KCK terör örgütünden kaçan 5 örgüt mensubu, 12 Nisan günü güvenlik güçlerine teslim oldu. 2013, 2014 ve 2015 yıllarında terör örgütüne katılan örgüt mensuplarının son olarak Irak ve Suriye'de faaliyet yürüttükleri tespit edildi" denildi.

Açıklamada ayrıca, 2021 yılı içerisinde sadece ikna yoluyla Türkiye'ye teslim olan terörist sayısının 50'ye yükseldiği bildirildi.

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Son dakika haberi: 5 PKK'lı terörist teslim oldu
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