Bakan Soylu'dan Ramazan mesajı: Ayların en güzeli hoş geldin

Ramazan ayı bu gece kalkılacak ilk sahur ile başlıyor. Konuyla ilgili olarak gün içinde birçok paylaşım ve açıklama yapılırken, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da bir açıklamada bulundu.
"AYLARIN EN GÜZELİ RAMAZAN, HOŞ GELDİN"
Bakan Soylu Twitter adresinden yaptığı açıklamada, "Ayların en güzeli Ramazan, hoş geldin... Rahmet, mağfiret, bereket ayı, Ramazan hoş geldin...
Dayanışmanın, yardımlaşmanın ayı Ramazan hoş geldin... Milletimize ve İslâm Âlemi'ne hayırlar getir, ayların en güzeli Ramazan hoş geldin..." ifadelerine yer verdi.