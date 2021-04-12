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Giriş Tarihi: 12.4.2021 22:11 Son Güncelleme: 12.4.2021 22:14

Bakan Soylu'dan mesajı: Ayların en güzeli hoş geldin

Bakan Soylu'dan Ramazan mesajı: Ayların en güzeli hoş geldin

, yarın başlayacak olan ayıyla ilgili olarak açıklamada bulundu. Soylu, "Ayların en güzeli Ramazan, hoş geldin. Rahmet, Mağrifet, bereket ayı Ramazan hoş geldin" ifadelerine yer verdi.

Ramazan ayı bu gece kalkılacak ilk sahur ile başlıyor. Konuyla ilgili olarak gün içinde birçok paylaşım ve açıklama yapılırken, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da bir açıklamada bulundu.

"AYLARIN EN GÜZELİ RAMAZAN, HOŞ GELDİN"

Bakan Soylu Twitter adresinden yaptığı açıklamada, "Ayların en güzeli Ramazan, hoş geldin... Rahmet, mağfiret, bereket ayı, Ramazan hoş geldin...
Dayanışmanın, yardımlaşmanın ayı Ramazan hoş geldin... Milletimize ve İslâm Âlemi'ne hayırlar getir, ayların en güzeli Ramazan hoş geldin..." ifadelerine yer verdi.

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Bakan Soylu'dan Ramazan mesajı: Ayların en güzeli hoş geldin
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