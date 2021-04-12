Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Başkan Şükrü Genç’in yokluk içinde varlığı
Giriş Tarihi: 12.4.2021 10:15

Başkan ’in yokluk içinde varlığı

Şerif Can Şerif Can
Başkan Şükrü Genç’in yokluk içinde varlığı

Belediyesi’nin borç batağına düştüğünü belirten İBB ve Sarıyer AK Parti Meclis Üyesi , belediyenin 834 milyonu aşan borcunun olduğunu ifade etti. Bu konuda 6 aydır verilen soru önergesine yanıt verilmediği vurgulayan Hüseyin Coşkun, Belediye Başkan’ı ’in bu durumu umursamadığını, 3 milyonluk lüks makam aracıyla keyif çattığını söyledi.

Sarıyer Belediyesi biriken borçlarını halı altına süpürüyor. Borç batağına düşen belediyenin ve iştirak şirketleri olan Sarbel A.Ş ve Sarfit LTD'nin toplam borcunun 2020 yılı sonu itibariyle 834 milyonu aştığı ortaya çıktı. Bu konuda Sarıyer Belediyesi meclisinde AK Partili üyeler tarafından verilen soru önergesini görmezden gelen Başkan Şükrü Genç'in 3 milyonluk lüks makam aracına binmesi kamu vicdanını yaraladı. Ayrıca sosyal hizmetlere ayrılan bütçenin de azaldığını ifade eden İBB ve Sarıyer AK Parti Meclis Üyesi Hüseyin Coşkun, "Sarıyer Belediyesi, vatandaşa dokunacak olan harcamalarda bütçeyi azalttı, vatandaşa dokunmayan yeme, içme, eğlenme ve gezme bütçelerini ise arttırdı" dedi.

"A8 ESKİDİ YENİ MODELİNİ ARIYORUM"

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Makam aracı saltanatına son vereceğim" derken; Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, değeri 3 milyon TL olan lüks marka makam aracını değiştireceğini söyledi. Bu sözlerini Sarıyer meclisinde ifade eden Genç, "A8 eskidi artık, şimdi yeni modelini alıyorum" dedi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Başkan Şükrü Genç’in yokluk içinde varlığı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA