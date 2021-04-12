Başkan Şükrü Genç’in yokluk içinde varlığı

Sarıyer Belediyesi biriken borçlarını halı altına süpürüyor. Borç batağına düşen belediyenin ve iştirak şirketleri olan Sarbel A.Ş ve Sarfit LTD'nin toplam borcunun 2020 yılı sonu itibariyle 834 milyonu aştığı ortaya çıktı. Bu konuda Sarıyer Belediyesi meclisinde AK Partili üyeler tarafından verilen soru önergesini görmezden gelen Başkan Şükrü Genç'in 3 milyonluk lüks makam aracına binmesi kamu vicdanını yaraladı. Ayrıca sosyal hizmetlere ayrılan bütçenin de azaldığını ifade eden İBB ve Sarıyer AK Parti Meclis Üyesi Hüseyin Coşkun, "Sarıyer Belediyesi, vatandaşa dokunacak olan harcamalarda bütçeyi azalttı, vatandaşa dokunmayan yeme, içme, eğlenme ve gezme bütçelerini ise arttırdı" dedi.

"A8 ESKİDİ YENİ MODELİNİ ARIYORUM"

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Makam aracı saltanatına son vereceğim" derken; Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, değeri 3 milyon TL olan lüks marka makam aracını değiştireceğini söyledi. Bu sözlerini Sarıyer meclisinde ifade eden Genç, "A8 eskidi artık, şimdi yeni modelini alıyorum" dedi.