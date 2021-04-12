Beşiktaş’taki çatışmada gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı

Beşiktaş Muallim Naci Caddesi üzerinde geçtiğimiz hafta işletmeci ile kiracı arasında çıkan silahlı çatışmanın ardından gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi. 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayın sebebi de ortaya çıktı. Siyah bir araç ile işletmenin önüne gelen silahlı grup, kapıda bekleyenlerin üzerine kurşun yağdırdı. Kapıdakilerin de karşılık vermesiyle cadde üzerinde silahlı çatışma çıktı. Bir süre çatışan grup üyeleri geldikleri araç ile Kuruçeşme istikametine gitti. İşletmenin önünde bir kişi yaralanırken, araçta bulunanlardan da üç kişi yaralandı.



Yaşanan çatışmanın ardından polis ekiplerince 4 kişi gözaltına alındı 4 kişi de hastaneye kaldırıldı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet büro Amirliğinde işlemleri devam eden şüpheliler Veysel K. (28), Remzi Ö. (32) Fatih N. (26) ve Volkan D. (37) ' adliyeye sevk edildi. Volkan D. adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, 3 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Diğer gruptan da yaralıların hastanede tedavi altında olduğu öğrenildi. Hastanede bulunanlar arasında Palalı Sabri'nin kardeşi Mehmet Emin Ç. ve Emre A. Hekim Y. ve Mikail A'nın olduğu öğrenildi.



OLAY SEBEBİ İCRALIK KİRA BORCU



Olayın sebebinin ise şüpheli grubun iş yerine olay günü icra takibi göndermesinden dolay çıktığı öğrenildi. İcra takibinin ardından iş yerine gelen şahıslar peş peşe ateş etti olay yerinden 37 kovan bulundu.