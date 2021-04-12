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Giriş Tarihi: 12.4.2021 16:30

’te, sığınağında patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi

CEREN KURTYE CEREN KURTYE
Bitlis’te, PKK sığınağında patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi

kırsalında, jandarma ekipleri tarafından ’ya yönelik düzenlenen operasyonda sığınak içerisinde patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Bitlis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bitlis merkeze bağlı Harmanyeri Köyü (SEHİ) kırsalında PKK'ya yönelik operasyon düzenledi. "Eren-11 Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Üstçavuş Hakan Toydemir 2021-26" operasyonu kapsamında yapılan arama-tarama faaliyerlerinde teröristlere ait sığınak tespit edildi.

Sığınakta yapılan aramalarda; 10 adet elektronik devre kartı, 5 elektronik fünye, 1 fünye taşıma kutusu, 3 ateşleme anahtarı, 1 adet 4'lü pil bloğu, 1 tornavida seti, 1 makas, 1 tıraş makinesi, 1 kol saati, 1 lehim seti, 2 adet EYP yapımını anlatan döküman, 1 küçük boy çanta ve 2 kayıt cihazı ele geçirildi.

Ele geçirilen malzemelerden delil niteliği taşıyanlar Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından koruma altına alınırken, diğer malzemeler olay yerinde imha edildi. Sığınak ise kullanılmaz hale getirildi.

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Bitlis’te, PKK sığınağında patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi
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