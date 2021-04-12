Bitlis’te, PKK sığınağında patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi

Bitlis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bitlis merkeze bağlı Harmanyeri Köyü (SEHİ) kırsalında PKK'ya yönelik operasyon düzenledi. "Eren-11 Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Üstçavuş Hakan Toydemir 2021-26" operasyonu kapsamında yapılan arama-tarama faaliyerlerinde teröristlere ait sığınak tespit edildi.

Sığınakta yapılan aramalarda; 10 adet elektronik devre kartı, 5 elektronik fünye, 1 fünye taşıma kutusu, 3 ateşleme anahtarı, 1 adet 4'lü pil bloğu, 1 tornavida seti, 1 makas, 1 tıraş makinesi, 1 kol saati, 1 lehim seti, 2 adet EYP yapımını anlatan döküman, 1 küçük boy çanta ve 2 kayıt cihazı ele geçirildi.

Ele geçirilen malzemelerden delil niteliği taşıyanlar Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından koruma altına alınırken, diğer malzemeler olay yerinde imha edildi. Sığınak ise kullanılmaz hale getirildi.