Cumhurbaşkanı Başdanışmanından Zonguldak’a ziyaret

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Başdanışmanı Saadet Oruç, Zonguldak ziyaretleri kapsamında ilk olarak Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, ardından AK Parti Zonguldak İl Başkanlığını, Zonguldak Belediye Başkanlığını ve BEÜ Rektörlüğünü ziyaret etti.

Oruç, Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz'ı ziyaret ederek kendisiyle bir süre görüşmesinin ardından Ak Parti Zonguldak İl Başkanı Zeki Tosun'u parti binasında ziyaret etti.

Tosun, ziyaretinden dolayı Oruç'a teşekkür ederek şunları söyledi:

"Üçüncü dönem kongremizi gerçekleştirdik. Arkadaşlarımızla beraber inşallah Zonguldak için 2023'e giden yolda daha güzel çalışmalar yapacağız. Sizin Ankara'da olmanız bizlere her daim güç veriyor. Hedefimiz Zonguldak'ta daha başarılı olmak. Bütün gayemiz bu yönde. Yirmi yıldır partimizde arkadaşlarımızla beraber Zonguldak için elimizden ne geliyorsa onu yapmaya çalışıyoruz. Şuanda pandemi şartları var buna bağlı olarak çalışmalar biraz yavaş gözüküyor ama teşkilatlarımız ilçeler dahil her daim çalışmasını yapıyor. Genel Merkezimizin verdiği direktifler doğrultusunda tek gayemiz Zonguldak'ta başarılı olmak. Aldığımız belediyeler var alamadıklarımız var inşallah onları da 2023 ve 2024'te almak için çalışıyoruz. Bütün teşkilatlarımıza teşekkür ediyorum hepsi canı gönülden çalışıyor. Sizin bizlere Ankara'dan vermiş olduğunuz destek ile cumhurbaşkanımızın ilimize ve ilçelerimize yapmış olduğu büyük destek bize de güç veriyor. İnşallah bunların semeresini 2023 ve 2024'te hep beraber alacağız. 8 Mayıs'ta Uzunmehmet Camiimiz Müslümanların hizmetine açılacak. Bir aksilik olmazsa sayın cumhurbaşkanımızda Uzunmehmet camiimizin açılışında Zonguldak'ta olacak. Heyecanla Zonguldaklılar sayın cumhurbaşkanımızı bekliyor. Bu dönem Zonguldak için daha güzel şeyler olacak."

ORUÇ "ZONGULDAK CUMHURBAŞKANIMIZIN KALBİNİ TİTRETEN BİR İL"

Oruç, "Zonguldak'a gelmeyeli yaklaşık bir yıl oldu. Ben hem kongrenizden dolayı sizi tebrik etmek istedim hem de hayırlı olsun dileklerimi iletmek istedim. Zonguldak merkez ve ilçeleriyle birlikte sayın cumhurbaşkanımızın kalbini titreten, dikkatinin olduğu bir il. Bende Zonguldak'ın bir evladı olarak zaman zaman çocukluğumun geçtiği yerlerde ziyaretlerde bulunuyorum. Tabi önemli projelerde var ve cumhurbaşkanımızın verdiği sözleri de yakından takip etmeye çalışıyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saadet Oruç ardından Zonguldak Belediye Başkanı Dr. Ömer Selim Alan'ı makamında ziyaret ederek kendisine hayırlı olsun dileğinde bulundu.

Alan ziyarette yaptığı konuşmada, "Bizleri onurlandırdı. Kendisine teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanımızı temsil ediyor. Kendisini burada ağırlamaktan mutlu olduk. Ayaklarına sağlık" dedi.

Oruç ziyaretleri kapsamında son olarak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı'yı da makamında ziyaret etti.