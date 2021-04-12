Evlat nöbetindeki babaya evlat acısı

Diyarbakır'da2011'de pikniğe gitme bahanesiyle kandırılarak dağa kaçırılan 14 yaşındaki Mehmet Tokay'ın PKK tarafından 6 yıl önce ajan denilerek infaz edildiği ortaya çıktı. Baba Ömer Tokay, oğlunun ölümünden habersiz evlat nöbetine katılınca, hain terör örgütü 6 yıl boyunca ölümünü gizlediği Tokay'ın hava harekatında öldüğü yalanını ortaya attı. Baba Ömer Tokay, PKK'nın kaçırdığı oğlu için 2015'te Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi önündeki oturma eylemine katılmıştı. Mehmet Tokay babasının oturma eylemini katıldığını öğrenince örgütten kaçmak isterken hainlerce yakalandı. Hapsedildiği mağarada günlerce süren işkenceli sorguda Tokay'a "Sen devlet ajanısın, bizi öldürmek için buraya gönderildin" denilerek öldürdüldü. PKK Tokay'ın öldürüldüğünü 6 yıl boyunca gizledi. Oğlundan haber alamayan, 8 çocuk babası inşaat işçisi Ömer Tokay, 2019'da HDP il binası önündeki evlat nöbetine katıldı. Baba Tokay'ın evlat nöbetine katılmasından rahatsız olan hainler, önceki gün Mehmet Tokay'ın dağda çekilmiş fotoğraflarını yayımlayarak 6 yıl önce TSK'nın Kuzey Irak'a düzenlediği hava harekâtında öldürüldüğü yalanını ortaya attı.