FETÖ operasyonunda 7 kişi adliyeye sevk edildi

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün TSK yapılanmasına yönelik olarak devam eden bir soruşturma kapsamında, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesine bağlı ekipler tarafından Kocaeli Merkezli İstanbul, Ankara, Bursa, Muğla ve Antalya illerinde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonda yakalanarak Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğüne getirilen 1 aktif uzman çavuş, 5 aktif astsubay, 1 emekli astsubay, 2 askeri okul eski öğrencisi ve 1 sivil'den, sorguları tamamlanan 7 kişi Kocaeli Adliyesine sevk edildi.