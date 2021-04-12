İBB’ye gönderme yaptı: Biz yaptık’ diye reklam filmi çekenler oluyor!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun sosyal medyadan yazdığı, "8,4 km. Saatte tek yönde 70 bin yolcu kapasitesi. İstasyon Bakırköy Sahil, Özgürlük Meydanı, İncirli, Haznedar, İlkyuva, Yıldıztepe, Molla Gürani Bakırköy (sahil)-Bahçelievler- Güngören-Bağcılar (Kirazlı) Metrosu 2022 sonunda İstanbul'un hizmetinde olacak" iletisini paylaşan AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bir gönderme yaptı.

PROJE BİTTİĞİNDE 'BİZ YAPTIK' DİYE REKLAM FİLMİ ÇEKENLER OLUYOR. BAŞTAN BİLGİLENDİRELİM.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, "Değerli İstanbullular, Bakırköy-Kirazlı metro hattı çalışmaları Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız tarafından yürütülmektedir. Proje bittiğinde 'biz yaptık' diye reklam filmi çekenler oluyor. Baştan bilgilendirelim. Teşekkürler Adil Karaismailoğlu" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İstanbul'daki Bakırköy (Sahil)- Bahçelievler- Güngören (Kirazlı Metrosu'nun yapımını üstlenmişti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, metro hattını 2022 sonunda açmayı planladıklarını açıklamıştı.

NE OLMUŞTU?

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'nin isim vermeden İBB'ye gönderme yapması sonrası akla İBB'nin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın Haydarpaşa Garı Arkeopark projesi kapsamında Haydarpaşa Garı'nda kazı çalışmaları yapıldığını gösteren tanıtım videosu geldi. @İstanbulbld hesabından, "Haydarpaşa kazısı tarihe ışık tutuyor. Kadıköy'de Haydarpaşa Garı'nın arkasındaki bölgede gerçekleştirilen arkeolojik kazılarda Helenistik Dönem'den Osmanlı'ya kadar çeşitli kültürel katmanlara ait izler ve buluntulara rastlanması büyük heyecan yarattı" ifadeleri kullanılmıştı.

ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI'NIN ÇALIŞMASINI İBB YAPMIŞ İNTİBAI VERİLMİŞTİ

Ancak projenin tanıtım videosunda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan hiç söz edilmemesi dikkat çekmişti. Bu tanıtımla sanki çalışmayı İBB yapıyormuş gibi bir intibaı doğurmuştu. Bunun üzerine Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın resmi Twitter hesabından İBB'nin paylaşımı alıntılanarak "Yapımı Bakanlığımız tarafından gerçekleştirilen, tasarım konseptiyle Türkiye ve dünyada bir ilk olacak Haydarpaşa Arkeopark projesini tanıttığı için İBB'ye teşekkür ederiz" denilmişti.

GÖKSU: "CHP'Lİ İBB YİNE EN İYİ BİLDİĞİ İŞ OLAN 'FARKLI KAYDET BELEDİYECİLİĞİ'Nİ YAPIYOR"

İBB AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu ise İBB'nin paylaşımını sosyal medyadan tepki göstererek, "Proje ve hizmet yoksunu CHP'li İBB yine en iyi bildiği iş olan 'Farklı Kaydet Belediyeciliği'ni yapıyor. Haydarpaşa'daki çalışmalar Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızın tarafından yapılmaktadır" ifadelerini kullanmıştı.

VATANDAŞ TEPKİ GÖSTERMİŞTİ: "BUNA DA MI KONDUNUZ YA!"

Sosyal medyada birçok vatandaş ise İBB'ye Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın adının anılmamasından dolayı tepki göstermişti. Hatta Murat Artuğ sosyal medya hesabından İBB'ye "Ulaştırma Bakanlığı ve Kültür Bakanlığının yürüttüğü çalışmaya da çökmezsin be!" derken, Fatma Er Akın isimli vatandaş, "Ulaştırma Bakanlığı ve Kültür Bakanlığının yürüttüğü projeye de mi kondunuz ya!" demişti.