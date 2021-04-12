Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri İçişleri Bakanlığı duyurdu! 5 örgüt mensubu güvenlik güçlerine teslim oldu
Giriş Tarihi: 12.4.2021 18:28 Son Güncelleme: 12.4.2021 18:41

duyurdu! 5 örgüt mensubu güvenlik güçlerine teslim oldu

AA
İçişleri Bakanlığı duyurdu! 5 örgüt mensubu güvenlik güçlerine teslim oldu

, yürütülen ikna çalışmaları sonucu PKK/KCK terör örgütünden kaçan 5 örgüt mensubunun güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi.

İçişleri Bakanlığı, ikna çalışması sonucu 5 terör örgütü PKK mensubunun güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığınca yürütülen ikna çalışmaları neticesinde terör örgütü PKK'dan kaçan 5 örgüt mensubu, güvenlik güçlerine teslim oldu.

Örgüt mensuplarının, 2013, 2014 ve 2015 yıllarında terör örgütüne katıldığı ve son olarak Irak ve Suriye'de faaliyet yürüttükleri tespit edildi.

Böylelikle, bu yıl içerisinde sadece ikna yoluyla teslim olan teröristlerin sayısı 50'ye yükseldi

ARKADAŞINA GÖNDER
İçişleri Bakanlığı duyurdu! 5 örgüt mensubu güvenlik güçlerine teslim oldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA