Son dakika: İfadeye çağrılan 4 amiral Emniyete geldi!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 'Montrö Bildirisi' başlığı altında yapılan açıklamaya ilişkin ek gözaltı süresi alınan 10 emekli amiral bugün adliyeye sevk edilecek. Yaşları dikkate alınarak gözaltına alınmadan ifadeye çağrılan 4 emekli amiral ise Ankara Emniyetine başvurdu.

Demokrasi ve siyaseti hedef alan darbe imalı bildiriye imza atan 104 emekli amiral arasında skandal bildirinin organizasyonunu yapan ve bildiride imzası bulunan 10 amiralin ifade işlemleri başlatılmıştı. 104 emekli amiralin darbe imalı bildirisinin ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından başlatılan soruşturma kapsamında 'Montrö Bildirisi' başlığı altında yaptığı açıklamaya ilişkin gözaltına alınan bazı amiraller bazı amiraller hakkında ek gözaltı süresi alınmıştı.

ADLİYEYE SEVK EDİLECEKLER



Başsavcılık tarafından yürütülen soruşturma kapsamında emniyetteki ifade işlemleri tamamlanan 10 emekli amiral bugün adliyeye sevk edilecek. Müracaat etmek için yeniden tebligat yapılan 4 emekli amiralin ise Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'ne başvurdu. 4 emekli amiralin de ifadelerinin alındığı öğrenildi.