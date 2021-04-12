İstanbul barajlarında ne kadar su var? İşte 12 Nisan 2021 tarihi İSKİ verileri

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından açıklanan verilere göre içme suyu kaynaklarının doluluk oranı yüzde 80.14 olarak ölçüldü.

Barajlardaki su seviyesi 8 Ocak'ta yüzde 19,16'ya kadar inerken, aradan geçen sürede yağışlarla yüzde 60,98 arttı. Açıklanan verilere göre 30 Mart'ta 72.24 olan baraj doluluk oranı son 14 gün içerisinde ise yüzde 7.9'luk artış gösterdi.

İstanbul'un önemli barajlarından olan Ömerli, Elmalı ve Darlık barajında su seviyesi yüzde 90'ı geçerken Sazlıdere barajı yüzde 50'nin altında kalan tek baraj oldu. Her bir barajdaki doluluk oranı; Alibey 67.19, Büyükçekmece 76.41, Darlık 95.34, Elmalı 94.54, Istrancalar 82.7, Kazandere 72.46, Ömerli 97.21, Pabuçdere 71.05, Sazlıdere 42.26 ve Terkos 75.33 olarak kaydedildi.