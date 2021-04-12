İstanbul ulaşımındaki manzara korkutuyor!

"MİNİBÜSÇÜNÜN SUÇU YOK BİZ ZORLA BİNİYORUZ"



Gülsen Uğurlu ise, "Çok kalabalık. Eşimle hastaneye gidiyoruz." diye konuştu. Metrobüsten inen ve tramvaya binecek olan Mustafa Erbey, "Bütün bir hafta hep aynı, değişen hiçbir şey yok.