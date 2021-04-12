Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Kısıtlamaya saatler İstanbul'da aynı manzara! Trafik kilit
Giriş Tarihi: 12.4.2021 20:06

Kısıtlamaya saatler 'da aynı manzara! kilit

İHA
Kısıtlamaya saatler İstanbul'da aynı manzara! Trafik kilit

'da koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta içi her akşam saat 21.00 ile 05.00 arasında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde trafikte yoğunluk oluştu. İBB'nin verilerine göre; yoğunluğu yüzde 72 seviyelerine yükseldi.

İstanbul'da haftanın ilk gününde mesai saatinin bitimiyle birlikte trafikte yoğunluk oluştu. Megakentte trafik bazı bölgelerde adeta durma noktasına geldi.

TRAFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE 72'YE ULAŞTI

Koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta içi her akşam saat 21.00 ile 05.00 arasında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına saatler kala mesai saati bitimiyle birlikte İstanbul trafiğinde yoğunluk oluştu. Haftanın ilk günü mesai saatinin bitimiyle oluşan yoğunluk nedeniyle megakentin bazı bölgelerinde trafik adeta durma noktasına geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi verilerine göre trafik yoğunluğu yüzde 72 seviyelerine yükseldi.

Megakentte akşam trafiği başladı, trafik durma noktasına geldi | Video

ARKADAŞINA GÖNDER
Kısıtlamaya saatler İstanbul'da aynı manzara! Trafik kilit
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA