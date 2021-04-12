Şanlıurfa Valiliği açıkladı! Sınırda çok sayıda patlayıcı madde ele geçirdi

Şanlıurfa'nın Suriye sınırında Barış Pınarı Bölgesi Tel Abyad ilçesinde, PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütüne yönelik düzenlediği operasyonda çok sayıda patlayıcı madde ele geçirdi.

Şanlıurfa Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Suriye Barış Pınarı Bölgesi Tel Abyad ilçesinde MİT Başkanlığı, Yerel Kolluk Birimleri ile Suriye Milli Ordusu (SMO) unsurlarının, PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütünün faaliyetlerinin tespiti ve deşifre edilmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda yapılan çalışmalarda; 12 adet anti personel mayını, 8 adet İsrail yapımı güçlendirilmiş anti personel mayını ve 2 adet fünye grubu, 4 adet el bombası, 9 adet basma tipi anahtar sistemi, 4 adet alpha fire alıcı devresi, 3 adet anahtar sistemi, yaklaşık 5 kilogram ağırlığında alüminyum tozu, 2 adet toplam ağırlığı yaklaşık 2 kilogram olan demir bilyelerle güçlendirilmiş el yapımı patlayıcı, 5 metre uzunluğunda korteks, 1 adet ateşleme cihazı ve 5 adet tuzaklama amaçlı kullanılan metal kazık ele geçirildiği bildirildi.

Ele geçirilen patlayıcılar bomba imha ekipleri tarafından yerinde imha edilirken, olayla ilgili yerel adli makamlarca soruşturma başlatıldığı belirtildi.