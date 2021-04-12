Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: CHP Antalya İl Başkanı Nusret Bayar, MYK kararıyla görevden alındı
Giriş Tarihi: 12.4.2021 18:43 Son Güncelleme: 12.4.2021 19:11

Son dakika: Antalya İl Başkanı , MYK kararıyla görevden alındı

DHA
Son dakika: CHP Antalya İl Başkanı Nusret Bayar, MYK kararıyla görevden alındı

Son dakika haberleri... Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı 'in Genel Başkanı 'nu ziyaretinin ardından CHP MYK'dan dikkat çeken bir karar çıktı. CHP Antalya İl Başkanı , görevden alındı. Muhittin Böcek'in genel Sekreter Yardımcısı olarak atanan 'u görevden alıp uzman olarak atamış, bu atamayı eleştiren Nusret Bayar, "Daha göreve gelir gelmez böyle bir atama şık olmamıştır." ifadelerini kullanmıştı.

Son dakika haberleri: CHP'nin bugün toplanan MYK toplantısında, il ve ilçe örgütleriyle ilgili değerlendirmeler yapıldı. Değerlendirmeler sonunda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Antalya İl Başkanı ve yönetiminin görevden alınmasını teklif etti. Parti örgütü, örgüt yönetimleri ve yurt dışı örgütlenmeden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı ise yönetimin değil, yalnızca il başkanı Nusret Bayar'ın görevden alınması gerektiğini belirtti.

İL BAŞKANI NUSRET BAYAR GÖREVDEN ALINDI

Yaklaşık 1 saat süren görüşme sonrasında yapılan oylama sonunda CHP Antalya İl Başkanı Nusret Bayar'ın görevden alınmasına karar verildi. Yeni başkan ise il yönetiminde bulunan kişiler arasından seçilecek.



BÖCEK'İN ZİYARETİ SONRASI GÖREVDEN ALINDI

Görevden almanın, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in geçen hafta Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nu ziyaretinin ardından gerçekleşmesi dikkati çekti.

"BÖYLE BİR ATAMA ŞIK OLMAMIŞTIR"

Başkan Böcek, yaklaşık 4 aylık koronavirüs tedavisinin ardından göreve geçen aralık ayında başladığında, Genel Sekreter Yardımcısı olarak atanan Hüseyin Karakuş'u görevden alıp uzman olarak atamış, bu atamayı eleştiren CHP İl Başkanı Nusret Bayar ise "Daha göreve gelir gelmez böyle bir atama şık olmamıştır. Sonuçta başkanın tasarrufundadır ama örgütlerin tepkileri var" açıklamasını yapmıştı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: CHP Antalya İl Başkanı Nusret Bayar, MYK kararıyla görevden alındı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA