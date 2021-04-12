Son dakika: CHP Antalya İl Başkanı Nusret Bayar, MYK kararıyla görevden alındı

"BÖYLE BİR ATAMA ŞIK OLMAMIŞTIR"

Başkan Böcek, yaklaşık 4 aylık koronavirüs tedavisinin ardından göreve geçen aralık ayında başladığında, Genel Sekreter Yardımcısı olarak atanan Hüseyin Karakuş'u görevden alıp uzman olarak atamış, bu atamayı eleştiren CHP İl Başkanı Nusret Bayar ise "Daha göreve gelir gelmez böyle bir atama şık olmamıştır. Sonuçta başkanın tasarrufundadır ama örgütlerin tepkileri var" açıklamasını yapmıştı.