Son dakika haberi | Emniyet'ten '12 Nisan' paylaşımlarına jet soruşturma: "Bu bir sosyal medya terörüdür"

Son dakika haberi... Emniyet Genel Müdürlüğü, sosyal medyada '12Nisan' etiketi ile yapılan paylaşımların içerikleri itibarıyla sosyal medya terörü olduğunu belirterek soruşturmanın başlatıldığını açıkladı.

"BU BİR SOSYAL MEDYA TERÖRÜDÜR"

EGM'den yapılan açıklamada, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığının, sosyal medya ortamında 7/24 esasına göre sanal devriye faaliyetleri yürüttüğü belirtildi. Açıklamada, "12 Nisan 2021 tarihinde sosyal medya platformları üzerinden #12Nisan etiketi adı altında paylaşımlar yapılmaktadır. Bu paylaşımlar içerikleri itibarıyla sosyal medya terörüdür. Bu tür paylaşımlara asla müsaade edilmeyecektir. Bu etiket adı altında suç işleyen hesaplar tespit edilerek gerekli soruşturmalar başlatılmıştır" denildi.

Son dakika! Emniyet'ten "12Nisan paylaşımları" açıklaması: Soruşturma başlatıldı | Video