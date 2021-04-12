Son dakika | RTÜK Başkanı Şahin'den 'eşcinselliği özendiren diziler' açıklaması

■ Neden hedef gösterildiğinizi düşünüyorsunuz?

RTÜK'te yaptığım yenilikler, uygulamalar ve yönetim tarzımdan dolayı hedef gösteriliyorum. Çok önemli uygulamalara imza attık. Görevimi yerine getirdiğim için hakarete uğruyorum ve tehdit ediliyorum. Toplumu yanlış yönlendiren haberler yapılmasına, toplumun ahlaki değerlerini olumsuz etkileyecek dizilere karşı geldiğim için bir kesim tarafından hedefe kondum. Muhalefet televizyonda sınırsız biçimde muhalefet yapmak istiyor. Bunun bir sınırı var, aşamazsın. Mesela, haber sunucusu ama siyasi aktör gibi davranıyor. Yorum yaparak, taraflı biçimde sunuyor haberi ya da hakaret ediyorlar siyaset programlarında. Olmaz. Ceza verince de hakaret ediyorlar. Örneğin, CHP Grup Başkanvekili bana hakaretler etti, dava açtım. Bir diğer CHP milletvekili Tuncay Özkan da iftira atan paylaşımlarda bulundu hakkımda. Beni yıpratmak istiyorlar ama ben buradayım ve yılmayacağım, vicdanım rahat. Milli ve manevi değerlerimize sahip çıkmamız lazım. Daha çok çocuklarımızı korumamız lazım. Kadına yönelik ve toplumsal şiddeti önleyebilmek için yapacak daha çok şeyim var.