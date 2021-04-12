Son dakika | RTÜK Başkanı Şahin'den 'eşcinselliği özendiren diziler' açıklaması

Son dakika... RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, GÜNAYDIN'a çok özel açıklamalar yaptı... "Rize'nin bir dağ köyünde doğdum, bu makama geleceğimi hayal bile edemezdim" diyen Şahin, iktidarın halka sunduğu fırsat eşitliği sayesinde bugünlere geldiğini söyledi. Şahin'in eşcinselliği bir yaşam biçimi olarak dayatan, yaş sınırı olmaksızın özendiren dizi, film ve yapımlara karşı atılacak adımları aktardı.
■ RTÜK Başkanı olduğunuz günden beri yaşamınız nasıl değişti?
Bana büyük bir sorumluluk yükledi bu görev. Ateşten gömlek aynı zamanda. Vebal almadan izleyicilerimize en doğru yayınları izletmek için dengeli ve çok dikkatli kararlar almaya çalışıyoruz. Stresli bir koltuk ama işimi çok seviyorum. Ailem çok destek oluyor.
Sadece bana yapılan haksız eleştirileri görünce çocuklarım üzülüyor. Rize'nin dağ köyünde doğdum, bu makama geleceğimi hayal bile edemezdim. Bırakın başkan olmayı RTÜK'ün kapısının önünden bile geçemezdik. Bu iktidarın halka sunduğu fırsat eşitliği sayesinde bugünlere geldim. Cumhurbaşkanımızın vizyonu ile eşitlik sağlandı, ayrımcılık ortadan kalktı.
■ Verilen cezalardan dolayı muhalif kesim sizin tarafsız olmadığınıza dair eleştirilerde bulunuyor...
Görevimi tarafsız ve özgürlükçü bir anlayışla yürütüyorum. Benim de bir siyasi görüşüm, kırmızı çizgilerim var ama tarafsız davrandığımı düşünüyorum. Net bir tavrımız var.
6112 sayılı kanunda geçen yayın ilkelerine aykırı davrananlara müeyyide uyguluyoruz.
'Tarafsız değil' algısını bazı mihraklar üretiyor.
Bu tamamen yalandır. Kurallara uymayıp ceza alan bir kesim medya beni hedef gösteriyor.
Mesela, bir haber kanalına verdiğim cezadan dolayı günlerce dezenformasyona maruz kaldım. Kurul tarafından aldığımız karardan dolayı da günlerce hedef gösterildim. Denetlediğimiz kanalda hakkımda yapılan haksız ithamlara cevap vermek zorunda kaldım.
Orada yapılan yayınlardan dolayı da sosyal medyada linç edildim. Büyük haksızlık yapıldı bana.
■ Sosyal medya hesabınızı yoruma kapattığınız için de eleştiriliyorsunuz...
Eleştirilere tahammül edemediğim için yorumlara kapatmadım. Sosyal medyada eleştiriyi aşan hakaret ve tehdit savuran insanlar var. Bana böyle yazanları dava ettim geçmişte. Baktım, bana hakaret edenlerin çoğu 18-20 yaşında gençler. Dava açılınca da aileler gelip benden özür diliyor.
Para cezasını ödeyemeyecek durumda aileler de vardı içlerinde. Ben de en iyisi yorumlara kapatayım dedim. Aslında yine onları ve ailelerini korumak için yaptım bunu.
SUNUCU SİYASİ AKTÖR GİBİ DAVRANAMAZ
■ RTÜK toplantılarında zaman zaman gerilim yaşanıyor. Bazı üyeler de sosyal medya hesaplarından paylaşıyor bu durumu...
Toplantılarda yaşananların, konuşmaların sosyal medya hesabından paylaşılması suçtur. Şimdi aramızda olmayan bir arkadaşımız bunu sürekli yapıyordu. Gizli konuları açık açık yazıyordu. Kanallarla ilgili sürekli fikir beyan edip, ticari bilgilerini ifşa ediyordu.
Sonra da bir siyasi partinin temsilcisiyle birlikte açıklama yaptı. RTÜK üyesi böyle davranamaz. Bağımsızlığına leke düşürecek şekilde davranmamalı. Üyeliği düşürüldüğü için mahkemeye gitti, ret cevabını aldı. Bakın, RTÜK üyeleri elbette yorum yapabilir ama gizli görüşmeleri yazamaz. Muhalefet partisinden gelen bazı üyelerimiz kendi düşüncesine yakın medya kurumları yanlış yapınca görmezden geliyor, kendi düşüncesine uymayan medya kurumlarının üstlerine çullanıyorlar. Bana diyorlar ya 'yandaş' diye. Bana bunu diyenler önce yaptıklarına baksın. Ben tarafsızım. Beni eleştiren üye arkadaşlarımız yarın başkanlık koltuğuna otursa asla benim kadar tarafsız olamazlar. Benim dezenformasyon yapılarak hedef gösterilmem çok yanlış.
■ Neden hedef gösterildiğinizi düşünüyorsunuz?
RTÜK'te yaptığım yenilikler, uygulamalar ve yönetim tarzımdan dolayı hedef gösteriliyorum. Çok önemli uygulamalara imza attık. Görevimi yerine getirdiğim için hakarete uğruyorum ve tehdit ediliyorum. Toplumu yanlış yönlendiren haberler yapılmasına, toplumun ahlaki değerlerini olumsuz etkileyecek dizilere karşı geldiğim için bir kesim tarafından hedefe kondum. Muhalefet televizyonda sınırsız biçimde muhalefet yapmak istiyor. Bunun bir sınırı var, aşamazsın. Mesela, haber sunucusu ama siyasi aktör gibi davranıyor. Yorum yaparak, taraflı biçimde sunuyor haberi ya da hakaret ediyorlar siyaset programlarında. Olmaz. Ceza verince de hakaret ediyorlar. Örneğin, CHP Grup Başkanvekili bana hakaretler etti, dava açtım. Bir diğer CHP milletvekili Tuncay Özkan da iftira atan paylaşımlarda bulundu hakkımda. Beni yıpratmak istiyorlar ama ben buradayım ve yılmayacağım, vicdanım rahat. Milli ve manevi değerlerimize sahip çıkmamız lazım. Daha çok çocuklarımızı korumamız lazım. Kadına yönelik ve toplumsal şiddeti önleyebilmek için yapacak daha çok şeyim var.
■ Spotify'da da İslam karşıtı yayınlar yapılıyordu, bunlara da müdahale ettiniz...
Evet. Bu yayınların tümü kaldırıldı. GÜNAYDIN'a teşekkür etmek istiyorum. Kamu haberciliği açısından çok önemli bir iş yaptı. Çıkan haber sonrası biz bu platforma müdahale ettik ve kaldırıldı hepsi. Youtube'da da benzer yayınlar yapılıyor, onlar için de harekete geçtik.
Kırmızı çizgimizi kim aşarsa onun karşısında oluruz.