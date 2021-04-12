Son dakika | Türkiye'nin kullandığı Sinovac aşısının mutasyon sonuçları belli oldu

Brezilya'nın Sao Paulo kentinin en büyük hastanesinde Coronovac aşısının etkinliğine dair yeni bir çalışma yapıldı. 20 binden fazla sağlık çalışanını kapsayan çalışmada, ikinci dozdan 2 hafta sonra aşının virüse karşı etkinliğinin yüzde 50,7 ve 5 hafta sonra ise yüzde 73,8 olduğu tespit edildi. Brezilya varyantı bu bölgedeki koronavirüs vakalarının yüzde 80'ini oluşturuyor.