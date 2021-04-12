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Giriş Tarihi: 12.4.2021 09:12 Son Güncelleme: 12.4.2021 09:55

: Yeni kısıtlamaları geliyor! Kabine'nin Ramazan sonrası hedefi belli oldu

ZÜBEYDE YALÇIN ZÜBEYDE YALÇIN
Son dakika: Yeni koronavirüs kısıtlamaları geliyor! Kabine'nin Ramazan sonrası hedefi belli oldu

haberine göre; Bilim Kurulu bugün Sağlık Bakanı başkanlığında bir araya gelecek. Yarın ise Külliye'de toplanacak. Başkan Erdoğan'ın liderlik edeceği toplantıda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu'nun yeni tavsiye kararlarını sunumla aktaracak. Kabine, tam kapanma, seyahat kısıtlaması, uzaktan eğitim gibi birçok konuyu detaylıca ele alacak. Öte yandan ile mücadelede bayram sonrası hedefi de belli oldu. İşte son dakika haberinin detayları...

Türkiye, bu hafta başlayacak Ramazan ayında kısıtlamalara tekrar dönmeye hazırlanırken aşılama işlemleri de hızla devam ediyor. Ancak aşı ile ilgili yanlış bir algı virüse davetiye çıkardı. Vatandaşların bir bölümünün aşı yapılır yapılmaz koruma sağlayacağını düşünüp maske-mesafe ve hijyen kurallarına uymaması nedeniyle virüsü kaptığı tespit edildi. Gerek aşı yaptırılması ve gerekse bu yanlış algının ortadan kaldırılmasına dönük adımlar atılması gündemde.

KURALLAR SIKILAŞIYOR

Bugün toplanacak Bilim Kurulu ve hemen yarın yapılacak Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısında Ramazan ayında devreye sokulacak kurallar masaya yatırılacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin bu yılki turizm sezonunu kaçırmak istemediğinin altını çizmişti. Bu nedenle vaka sayılarını dört rakamlı hanelere indirecek bazı kısıtlamaların devreye sokulması bekleniyor.

İŞTE KABİNE'NİN HEDEFİ

Alınacak bu önlemlerin ilk sonuçları iki hafta sonra ortaya çıkmaya başlayacağı, bir ay sonra da on binli rakamlara inebileceği konuşuluyor.

YÜZDE 25 AŞI YAPTIRMADI

Türkiye 60 yaş ve üstü ve bazı riskli grupları aşılamaya başladı. Ancak şu ana kadar aşı hakkı olduğu halde bunu yaptırmayanların oranının yüzde 25'ler civarında olduğu bildirildi. Bu durumun toplumsal bağışıklığın ortaya çıkması açısından sıkıntı yaratabileceği belirtildi. Önümüzdeki dönemde aşının koruyuculuğu ve önemi konusunda algının güçlendirilmesine dönük bazı çalışmalar yapılması üzerinde duruluyor.

AŞI YAPIP KURALLARI BIRAKIYORLAR

Son dönemde "aşı olduğu halde hastalandı" şeklinde sosyal medyada da rastlanmaya başlayan haberler, toplumun sürece ilişkin bilgi sahibi olmadığını da ortaya koydu. Aşıların iki dozunun yapılması süresi de tam koruma için 40 günlük süre geçmesi gerekiyor. Ancak vatandaşların aşıyı yaptırınca tedbirleri bıraktığı ve daha çok hastalananların bunlar olduğu belirtildi. "Aşılanınca hemen koruma sağlar" algısının değiştirilmesi için de çalışma yapılması gerekiyor.

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Son dakika: Yeni koronavirüs kısıtlamaları geliyor! Kabine'nin Ramazan sonrası hedefi belli oldu
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