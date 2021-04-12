Son dakika: Yeni koronavirüs kısıtlamaları geliyor! Kabine'nin Ramazan sonrası hedefi belli oldu

AŞI YAPIP KURALLARI BIRAKIYORLAR

Son dönemde "aşı olduğu halde hastalandı" şeklinde sosyal medyada da rastlanmaya başlayan haberler, toplumun sürece ilişkin bilgi sahibi olmadığını da ortaya koydu. Aşıların iki dozunun yapılması süresi de tam koruma için 40 günlük süre geçmesi gerekiyor. Ancak vatandaşların aşıyı yaptırınca tedbirleri bıraktığı ve daha çok hastalananların bunlar olduğu belirtildi. "Aşılanınca hemen koruma sağlar" algısının değiştirilmesi için de çalışma yapılması gerekiyor.