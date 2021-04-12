Tek akciğerli hastanın kalbine kapalı by-pass! 73 yaşında by-pass ile ölüme çalım attı

Düzceli 73 yaşındaki Seyfettin Duru, akciğer kanseri oldu. Kanseri yendi ama akciğerinin birinin alınması gerekti. Yaşamını tek akciğerle sürdürürken kalp krizi geçirdi. Tıkalı damarları stentle açıldı. Ama 11 yıl sonra kalbi yeniden tekleyince açık kalp ameliyatı şansı da yoktu.

İmdadına açık kalp ameliyatlarının yerini alan göğüs kafesi açılmadan yapılan kapalı by-pass yöntemi yetişti. Yöntemi Türkiye'de en çok uygulayan az sayıdaki hekimden biri olan Prof. Dr. Ergun Demirsoy, Duru'nun kalbini ameliyat etti. Duru, "73 yaşında yeniden doğdum. Tek akciğerle yaşanır ama kalpsiz yaşanmaz" dedi.





Koronavirüse karşı amansız bir savaş veren dünyadan bir farkla ülkemiz, ister özel hastaneler ister kamu hastanelerinde çalışan Türk doktorları olsun son teknolojiyle yapılan çığır açan ameliyatlarla hayat kurtarmaktan hiç vazgeçmiyor. İşte bu yöntemlerden birisi de kalp ameliyatlarında uygulanıyor. Göğüs kafesini açmadan 'kapalı by-pass', 'Mini by-pass' veya 'minimal invaziv by-pass' gibi isimlerle anılan yöntemle yapılan kalp ameliyatları, açık kalp ameliyatlarının yerini aldı. Bu işin Türkiye'de en çok uygulayan az sayıdaki hekimden biri olan Avrupa Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği Yönetim Kurulu Üyesi ve Kolan International Hospital Kalp ve Damar Cerrahisi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ergun Demirsoy, en son kanseri yenen tek akciğerli 73 yaşındaki hastasının kalbini, kapalı by-passla ameliyat etti.





73 YAŞINDA YENİDEN DOĞDUM



Düzceli hasta Seyfettin Duru, "Kanseri yendim. Tek akciğerle yaşadım. Ama kalbim de tekleyince artık işim bitti dedim. Çünkü kalp tek. O olmadan yaşanmaz. Tek akciğerimden dolayı açık kalp ameliyatı olmam mümkün değildi. Bu mini by-pass ile kapalı yapılan ameliyatımdan sonra 73 yaşında yeniden doğdum. Hiçbir izim yok. Kimse benim kalbimden ameliyat olduğumu bile anlamaz" dedi.





SOLUNUM DİNAMİĞİ BOZULABİLİRDİ



Hastası Seyfettin Duru'nun tek akciğerinin olması nedeniyle kapalı by-pass ameliyatının daha uygun olduğunu belirten Prof. Dr. Demirsoy, "Bu hastamızda açık kalp ameliyatlarında olduğu gibi göğüs kafesini açsak, tek akciğerli olduğu için çok ciddi olarak solunum dinamiği bozulabilirdi. Bu da tehlike demekti. Kapalı ameliyatla solunum dinamiği bozulmadan hastamız kısa sürede iyileşti" dedi.



KALP AMELİYATI OLDUKLARINI ANLAMAK ZOR



Prof. Dr. Demirsöy, ülkemizde her yıl yaklaşık 300 bin kişinin kalp krizi geçirdiğini ve bunun üçte birinin yani 100 bin kişi yaşamını yitirdiğine dikkat çekerek şunları söyledi: "Türkiye'de ölüm nedenleri arasında yüzde 40 ile kalp hastalıklarının ilk sırada yer alıyor. Ülkemizde 300'ün üzerinde kalp merkezinde her yıl yaklaşık 80 bin açık kalp ameliyatı yapılıyor. Ancak açık kalp ameliyatı ile By-Pass ameliyatı olan hastaların en büyük problemlerin göğüs kemiğinin kesilmesinden kaynaklanıyor. Klasik metotla (göğüs kemiği kesilerek) yapılan ameliyatlardan sonra hastaların günlük yaşamlarına dönmesi minimum 1.5-2 ayı buluyor. Biz göğüs kafesini açmadan 'kapalı by-pass' yöntemini uyguluyoruz" dedi.





Kapalı by-pass'ın avantajlarını da anlatan Prof. Dr. Demirsoy şöyle dedi: "Hastanın ameliyat sonrası herhangi bir kemiği kesilmediği için çok az ağrısı oluyor. Yoğun bakımda ve hastanede kalma süresi çok daha kısa olup hastalar çoğunlukla 4. gün evlerine rahatlıkla gidebiliyor. Kesinin çok küçük olması (6-8 cm) kozmetik açıdan hastaları çok memnun ediyor ve birkac ay sonra bu hastaların mini by-pass ameliyatı olduğunu anlamak çok zor oluyor. Bacaktan ve koldan damar kullanılacağı zaman 1 cm kesiden bütün damar kesi yapmadan kamera ile endoskopik olarak çıkartılabiliyor."



TRABZONSPOR'UN PARLAYAN YILDIZI KALP TAMİRCİSİ OLDU



Trabzon doğumlu olan Prof. Dr. Demirsoy, Trabzonspor'da futbol başarısıyla öne çıktı. Bir yandan Tıp eğitimini sürdürürken, diğer yandan futbol oynayan ender sporcular arasında yer aldı. Trabzonspor amatör takımının profesyonel lige geçtiği dönemde, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Bölümü'nü kazandı. İhtisasını da yine aynı üniversitede tamamladı. Prof. Dr. Bingür Sönmez ile 10 yıl birlikte çalıştı. İsviçre'de ve Amerika'da çeşitli üniversitelerde çalıştı. Sınır Tanımayan Doktorlar Örgütü ile Mauritius Adası'nda bir ayı aşkın süre gönüllü çalıştı. Halen Beykent Üniversitesinde akademik kadro üyesi olarak genç hekimlerin yetişmesine katkıda bulunuyor.





KOMİSER KEMAL'E DE KAPALI BYPASS



Prof.Dr. Demirsoy, kalp ameliyatlarında uyguladığı kapalı by-pass yöntemi ile ünlülerin de kurtarıcısı oldu. İşte o ünlüler: Atv'nin beğenilen dizisi Akıncı'nın Komiser Kemal'i, oyuncu Erkan Bektaş. Sinema sanatçısı Kadir İnanır da 2018'de beynine pıhtı atması sonucu hastaneye kaldırılmıştı. Kadir İnanır şah damarına yapılacak operasyonu yakın dostu Prof. Dr Ergun Demirsoy'un yapmasını istedi.