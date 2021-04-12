‘Yerli solunum cihazı bize nefes aldırdı’

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın koordinasyonunda, Sağlık Bakanlığı'nın işbirliğiyle 4 firma ve ASELSAN tarafından üretilen, yerli ve milli mekanik solunum cihazları, hastanelerde kullanılmaya başlandı. Kayseri Devlet Hastanesi'ne gönderilen cihazlar yoğun bakım ünitesinde hizmete girdi. Başhekim Doç. Dr. İsmail Altıntop, "Yüzde 100 yerli mekanik solunum cihazlarını yoğun bakım ünitesinde hastalarımızın hizmetinde kullanmaya başlandık. Cihazın, yurt dışından gelen cihazlardan hiç bir farkı yok. Aksine daha avantajlı ve kullanışlı. Bu cihazlar yüksek maliyetli. Uzun dönemde bakım ve yedek parçaları bizim için önemli. Bu anlamda da dışa bağımlılıktan kurtulmuş olacağız. Ayrıca ventilatörlerin kolay taşınır ve saha da kullandığımız diğer tüm aparatlara uyumlu olması bize avantaj sağladı. Kovid-19 sürecinde hastalarda oksijen ihtiyacı çok önemli safhaya geliyor. Kendi solunum cihazımızın olması bizleri had safhada rahatlattı" dedi.