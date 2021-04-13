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Giriş Tarihi: 13.4.2021 09:21

’da DEAŞ operasyonu: 7 gözaltı

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Adana’da DEAŞ operasyonu: 7 gözaltı

'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Suriye ve Irak'ta örgüt içerisinde savaşçı, güvenlik, infazcı, istihbaratçı, sözde emir olarak görev yaptığı öne sürülen yabancı uyruklu 7 kişiyi tespit etti.

Cumhuriyet Savcılığı'nın şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkarmasının ardından operasyon için düğmeye basıldı. Özel harekat polislerin de katıldığı operasyonda adreslere şafak vakti operasyon gerçekleştirildi. 3'ü Suriye, 4'ü Irak uyruklu 7 şüpheli gözaltına aldı. Adli Tıp Birimi'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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Adana’da DEAŞ operasyonu: 7 gözaltı
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