AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten İslam'a ve Ramazan ayına hakaret eden ırkçı Wilders'e sert tepki

İLK TEPKİ AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÖMER ÇELİK'TEN

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medyadan skandal paylaşıma tepki gösterdi. Çelik paylaşımında: "Bu faşist, Ramazan'a saldırırken aslında insanlığa saldırıyor. İnsanlığa düşman olanların yeni perdesi İslam'a düşmanlık." ifadelerini kullandı.

BU İLK VUKUATI DEĞİL

Irkçı Wilders'in bu ilk vukuatı değil. Daha önce de birçok kez hem İslam'ı hem de Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan paylaşımlarda bulunmuştu.

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