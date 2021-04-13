'Akdeniz’de hiç kimse yalnız değil'

Mersin'de Akdeniz Belediyesi, klasik hizmetlerin yanında, özellikle sosyal belediyecilik anlayışıyla da hayata kattığı hizmet, proje ve çalışmalarıyla farkındalık yaratıyor, farklı kesimlerden binlerce insana ulaşıp gönüllere dokunuyor.

Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü personellerinin yoğun ve özverili mesaisi sayesinde aradan geçen iki yılda 598'i kadın, 583'ü çocuk, 63'u aile olmak üzere 'bin 250' kişiye ulaşılarak, psikolojik danışmanlık ve psikoterapi hizmetleri sunuldu. 739 haneyle de sosyolog görüşmeleri yapıldı.

3 BİN 620 KİŞİYE ÇEŞİTLİ EĞİTİM SEMİNERLERİ VERİLDİ

Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü sosyolog ve psikologları tarafından, 3 bin 620 kadına eğitim seminerleri, ayrıca bin 250 vatandaşa psikolojik danışmanlık ve psiko-eğitim, bin 50 aileye manevi rehberlik hizmeti verildi.

EVDE BAKIM HİZMETİ İLE BİNLERCE İNSANA ULAŞILDI

Müdürlüğe bağlı uzman sosyologlar, 65 yaş üzeri yaşlı, engelli ve kimsesiz vatandaşlara yönelik uyguladığı evde temizlik ve kişisel bakım hizmeti sayesinde, düzenli olarak 280 haneye bin 350 kez evde temizlik hizmeti verildi. Ayrıca evde kişisel bakım hizmeti ile de 761 defa vatandaşlara hizmet sunuldu.

2 BİN 812 AİLEYE HOŞ GELDİN BEBEK PAKETİ

Ekonomik durumu iyi olmayan ailelere de gerekli sosyal yardım ve destekleri sağlayan Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, 2020 yılı başında hayata geçen Hoş Geldin Bebek Projesi'ne de aralıksız devam eden ekipler, aradan süreçte 2 bin 812 aileye hoş geldin bebek paketi ulaştırdı.

ANNE-KIZ PROJESİ İLE 134 AİLEYE ULAŞILDI, 200 ANNE-KIZ KAMPA GÖTÜRÜLDÜ

Ağırlıklı olarak kırsal kesimde yaşayan ailelere yönelik Anne-Kız Projesi kapsamında da 134 kişiye ulaşıldı; bu görüşmelerde kadına yönelik şiddet, flört şiddeti, kadının ekonomik ve sosyal gücü, kadın sağlığı ve ergenlik gibi konularda görüşmeler yapıldı.

ÜSTÜN YETENEKLİ ÖĞRENCİLERE DESTEK SÜRÜYOR

Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü'nce sürdürülen "Akdeniz'in Parlayan Yıldızları Projesi" ile de 30 öğrenciye eğitim ve burs desteği sağlanırken, bu çocukların ebeveynlerine de bilinçlendirme eğitimleri veriliyor.

AKDENİZ'DE KADIN GİRİŞİMCİLERE 'POZİTİF' AYRIMCILIK

Kadın kooperatiflerini ve kadın girişimcileri her fırsatta destekleyen Akdeniz Belediyesi, kurulmasında da rehberlik ettiği "Toprak Ana", "Renkli Eller" ve "Umut Girişimciler" kooperatiflerine, kuruma ait Kadın Emeği Diyarı'nda yer tahsisi yaparak, kadınların kendi ürettikleri gıdaları, el emeği göz nuru eserler ve dezenfektan ürünlerini satarak, aile bütçelerine katkı sunmalarını sağlıyor. Türkiye İsrafı Önleme Vakfı'nın desteğiyle de Akdeniz'de 250 kadına mikro kredi sağlandı.