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Giriş Tarihi: 13.4.2021 18:31 Son Güncelleme: 13.4.2021 18:31

Bakan Kurum'dan mesajı: Oy kullanan herkese teşekkür ediyorum

AA
Bakan Kurum'dan Van Gölü mesajı: Oy kullanan herkese teşekkür ediyorum

Çevre ve Şehircilik Bakanı , Amerika Birleşik Devyetleri (ABD) Havacılık ve Uzay Ajansının () düzenlediği çevrim içi fotoğraf yarışmasında, uzaydan çekilen fotoğrafının birinci seçilmesi dolayısıyla oy kullananlara teşekkür etti.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Amerika Birleşik Devyetleri (ABD) Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) düzenlediği çevrim içi fotoğraf yarışmasında, uzaydan çekilen Van Gölü fotoğrafının birinci seçilmesi dolayısıyla oy kullananlara teşekkür etti.

"OY KULLANAN HERKESE TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Kurum, Twitter hesabındaki paylaşımında, şunları kaydetti: "Biz Van Gölü'nün güzelliğini biliyorduk, NASA'nın düzenlediği 'Dünya Turnuvası' adlı fotoğraf yarışmasıyla dünya da öğrenmiş oldu. 5 turun sonunda, 32 yer içinde 1'inci seçilen Van Gölü'müz için oy kullanan herkese teşekkür ediyorum."

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Bakan Kurum'dan Van Gölü mesajı: Oy kullanan herkese teşekkür ediyorum
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