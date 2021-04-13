Bakanlık buluşmalarında her alanda işbirliği vurgusu

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdülhamit Dibeybe ile beraber Türkiye'ye gelen 14 bakan Türk mevkidaşlarıyla görüştü. İşte o görüşmelerden notlar:Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Libya Ekonomi ve Ticaret Bakanı Muhammed Ali El-Huveyc ve Planlama Bakanı Fahir Miftah Buferne bir araya geldi. Bakan Pekcan, "Ticaret hacmimizin çok daha iyi rakamlara ulaşmasını birlikte sağlayacağız" dedi.Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Libya Sanayi ve Madenler Bakanı Ahmed Ali Ebu Heyse ve Libya Yüksek Öğretim ve Bilimsel Araştırmalar Bakanı İmran Muhammed Abdünnebi ile ayrı ayrı ikili görüşme gerçekleştirdi. Varank "2021 sonundaki seçimlerle birlikte Libya'yı çok başka bir dünya bekliyor. Yeni dönemde Libya'nın potansiyelini beraberce açığa çıkarmalıyız" dedi.İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Libya İçişleri Bakanı Halid et-Ticani Mazin ile bir araya geldi. Soylu, Libya ile kadim bir mirasa sahip olduklarını belirterek bu mirasın gereğini yerine getirmeye çalıştıklarını söyledi.Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Libya İskan ve İmar Bakanı Ebubekir Muhammed El-Gavi ile bir araya geldi. Kurum "Libya'nın yeniden imarı sürecinde, Türkiye olarak başta TOKİ Başkanlığımız olmak üzere güçlü kurumlarımız ve özel sektörümüz ile gerekli yatırımları yapmaya hazırız" dediDışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Libyalı mevkidaşı Necla El-Mengus'la bir araya geldi. Çavuşoğlu, "Bu tarihi süreçte kardeş Libya'ya desteğimiz devam edecek" dedi.Libya Maliye Bakanı Halid El-Mabrouk Abdullah'ı ağırlayan Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan "İşbirliği alanlarını ele aldık" dedi.Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Libya Milli Birlik Hükümeti Petrol ve Gaz Bakanı Muhammed Ahmed Oun ile yaptığı görüşme sonrası "Petrol ve doğalgaz başta olmak üzere işbirliğimizi geliştirme kararı aldık" dedi.Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Libya Yüksek Öğretim ve Bilimsel Araştırmalar Bakanı İmran Muhammed Abdünnebi'yle yaptığı görüşme sonrası "İş birliklerimizin artması, ortak temennimiz" dedi.