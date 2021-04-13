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Giriş Tarihi: 13.4.2021 17:05

Barış Pınarı'nda 3 teröristi etkisiz hale getirildi

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Barış Pınarı'nda 3 teröristi etkisiz hale getirildi

, sınırında bulunan Barış Pınarı bölgesinde 3 teröristi etkisiz hale getirdiğini bildirdi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) yurt içinde ve sınır ötesinde terör örgütlerine yönelik operasyonları sürüyor. Mehmetçik, Barış Pınarı bölgesinde saldırı ve sızma girişimde oldukları belirlenen terör örgütü PKK/YPG'li 3 teröristi etkisiz hale getirdi.

Milli Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada, "Kahraman Komandolarımız, Barış Pınarı bölgesinde başarılı bir operasyon daha gerçekleştirdi. Huzur ve güven ortamını bozmak için saldırı girişiminde bulunan 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi" bildirildi.

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Barış Pınarı'nda 3 teröristi etkisiz hale getirildi
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