Bakan Varank BBC Türkçe’yi yalanladı!

BBC Türkçe, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Kanada'dan, SİHA parçalarının ihracat iznini dondurma kararını gözden geçirmelerini talep ettiğini belirterek, Kanada Dışişleri Bakanı Marc Garneau açıklamaların yer aldığı bir habere imza attı. BBC Türkçe'nin haberinde Kanadalı L3HarrisWescam şirketinin Türkiye'ye insansız hava araçlarında kullanılan görüntüleme ve hedef alma sistemlerini sattığı ifade ediliyordu.

Türkiye'nin ürettiği insansız hava araçlarının Azerbaycan ordusu tarafından Ermenistan'a karşı kullanıldığı için Kanada'nın dondurulan izinleri bu teknoloji için tamamen iptal ettiği belirtiliyordu. Bu haberin ardından, sosyal medyada birçok vatandaş SİHA'ların yerli olup olmadığı yönünde sorular yöneltmeye başlarken, Yusuf Keskin ismindeki vatandaş ise "Kendimiz üretiyorduk, yüzde yüz yerli ve miliydi hani?" diye sordu.

"İTHAL EDİLEN HERHANGİ BİR SİHA PARÇASI YOK."



BBC Türkçe'nin haberini alıntılayan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, BBC Türkçe'nin haberinin gerçeği yansıtmadığını ifade ederek BBC Türkçe'yi yalanladı. Bakan Varank, resmi Twitter hesabından, "Türkiye'nin Kanada'dan ithal ettiği herhangi bir SİHA parçası yok" ifadelerini kullandı. Bakan Varank, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Şöyle bir baktım, bu haberi görüp mutluluktan uçan baya kişi var. Yazık! Sevinçleri kursaklarında kalsın diye söyleyeyim: Türkiye'nin Kanada'dan ithal ettiği herhangi bir SİHA parçası yok. SİHA'lara faydalı yük olarak takılan kameralar vardı, onu da artık ASELSAN üretiyor" ifadelerini kullandı.